Siria assalto brutale ai drusi di Suwaida

La provincia meridionale di Suwayda è divenuta nelle ultime ore il teatro di una brutale offensiva da parte delle milizie affiliate al ministero della Difesa del governo di Damasco. Dopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Siria, assalto brutale ai drusi di Suwaida

In questa notizia si parla di: brutale - siria - assalto - drusi

Esplosione nella capitale libanese. Hezbollah:Israele ha colpito Beirut - Il ministero degli Esteri siriano ha accusato Israele di creare pretesti per espandere la guerra nella Striscia di Gaza.

I violenti attacchi contro i drusi in Siria - Il Post - I violenti attacchi contro i drusi in Siria Più di 100 persone sono state uccise in quattro giorni, con scontri anche vicino a Damasco: è un altro caso di aggressioni contro le minoranze . Riporta ilpost.it

La guerriglia fra Israele e Siria. Con i drusi nel mezzo, come pretesto - occidentale è terreno di scontro tra il governo siriano degli ex jihadisti di Hayat Tahrir al Sham (HTS) e Israele. Segnala huffingtonpost.it