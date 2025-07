Ramazzotti | Vlahovic non è accantonato il Milan cerca un attaccante da 15 gol

Andrea Ramazzotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la situazione di Dusan Vlahovic, accostato anche al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ramazzotti: “Vlahovic non è accantonato, il Milan cerca un attaccante da 15 gol”

In questa notizia si parla di: ramazzotti - vlahovic - milan - accantonato

Milan, il piano per Vlahovic: ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber; Ramazzotti: “Vlahovic non è accantonato, il Milan cerca un attaccante da 15 gol”; Ramazzotti: lI nome di Vlahovic, se dovessero verificarsi determinate condizioni economiche, resta in....

Ramazzotti: “Vlahovic nome in alto nelle preferenze del Milan…” - Andrea Ramazzotti ha parlato delle priorità del Milan nel corso di questo mercato estivo, concentrandosi su Vlahovic ... msn.com scrive

Milan, nuovi contatti per Retegui. C’è anche Vlahovic, ma l ... - Il “nuovo” Milan di Massimiliano Allegri vuole rinforzare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione. Da gianlucadimarzio.com