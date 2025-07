L’episodio dei amici che avrebbe cambiato per sempre la serie

Il celebre serial televisivo Friends ha lasciato spazio a numerosi dettagli e storyline che, per diverse ragioni, non sono state sviluppate o sono state eliminate nel corso della sua trasmissione. Tra queste, una delle più discusse riguarda un’idea che avrebbe potuto rivoluzionare le dinamiche tra i personaggi principali e cambiare profondamente il corso della narrazione. idee nascoste e scenari eliminati in Friends. una trama mai realizzata tra joey e phoebe. Nel corso degli anni, alcuni membri del cast di Friends hanno rivelato come ci siano state proposte di storyline alternative che avrebbero potuto modificare l’equilibrio tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

