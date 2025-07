Manchester City è d’accordo record con Puma

2025-07-15 13:37:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Manchester City ha firmato un accordo da 1 miliardo di sterline con i produttori di kit Puma. Il marchio tedesco produce già i kit di City, ma la nuova estensione del contratto a 10 anni continuerà a tale accordo fino al 2035 e valgono una segnalazione di £ 100 milioni all’anno. Ciò lo rende il più grande della Premier League, più dell’accordo di £ 90 milioni all’anno concordato tra Adidas e Manchester United e significativamente maggiore del contratto di £ 60 milioni all’anno che il Liverpool è stato segnalato, sempre con Adidas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

