Dazi i prodotti Usa a rischio | dai jeans agli iPhone e alle auto elettriche ecco come possono cambiare i prezzi anche in Italia

Prepariamoci a sorseggiare un Old Fashioned o un Manhattan più cari perché il bourbon è tra gli alcolici che con i dazi potrebbero costare di più; a pagare un?auto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dazi, i prodotti Usa a rischio: dai jeans agli iPhone e alle auto elettriche, ecco come possono cambiare i prezzi (anche in Italia)

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia.

Dazi auto, la mannaia anche sui componenti: «Filiera preoccupata» - LO SCENARIO. Tariffa Usa in vigore da sabato 3 maggio, pesa per il 25%. Bergamasca in prima linea nel settore con 5.

Usa, niente dazi su auto assemblate in Usa con 85% componenti americani - New York, 29 apr. (askanews) – Le auto assemblate negli Stati Uniti con almeno l’85% di componenti americani saranno esentate dai dazi.

Effetto dazi, in Piemonte 15 mila posti a rischio. Torino e Cuneo le aree più vulnerabili - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

CGIA – Dazi al 30%: costo fino a 35 miliardi. A rischio è soprattutto il Sud - I dazi doganali al 30 per cento voluti dall’Amministrazione Trump potrebbero innescare una serie di effetti diretti sulle nostre esportazioni, ma anche indiretti – come l’ulteriore apprezzamento dell’ ... Riporta giornaledellepmi.it