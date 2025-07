Bonus nuovi nati da 1000 euro | scattano i pagamenti dell?Inps Ecco a chi spetta il contributo

Dopo mesi di attesa si sblocca il bonus nuovi nati da 1000 euro, con uno sprint dell'Inps che sta pagando le prestazioni alle quasi 115mila persone che hanno fatto domanda finora.

Inps: al via il bonus nuovi nati, 1.000 euro per i bimbi del 2025. Consulta i requisiti e come richiederlo - Al via il bonus nuovi nati: l’ Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025.

Bonus nuovi nati 2025, conto alla rovescia: mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo - Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che hanno accolto un figlio prima del 17 aprile 2025 possono ottenere un bonus una tantum da mille euro, ma devono fare domanda entro il 16 giugno.

Bonus da 1.000 euro per tutte le famiglie: se hai questi requisiti invia subito la domanda

Bonus INPS da 575 euro in arrivo ad agosto 2025: sostegno automatico per famiglie e lavoratori in difficoltà - Nel mese di agosto 2025 l'INPS erogherà un bonus da 575 euro senza domanda.