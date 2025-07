L’economia della Cina cresce ancora in barba ai dazi

La Cina cresce lo stesso. La guerra commerciale con gli Usa, ora in fase di armistizio, non basta a compromettere gli obiettivi economici di Pechino. Quantomeno per ora. Il prodotto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’economia della Cina cresce ancora, in barba ai dazi

Cina: volume commercio estero del te’ cresce nel 2024 - La Cina continentale ha registrato un volume totale di importazioni ed esportazioni di te’ pari a 428.

Cresce la tensione tra Cina e Filippine nel Mar cinese meridionale: “Rischio di escalation militare” - Cresce la tensione tra Cina e Filippine nel delicato scenario del Mar cinese meridionale. L’ultima scintilla è scoppiata intorno all’atollo di Sandy Cay, dove cittadini filippini hanno piantato la bandiera di Manila, provocando la reazione immediata di Pechino.

Wall Street cresce con contatti USA-Cina sui dazi e attesa per la Fed - Wall Street avanza con i segnali di contatti fra gli Stati Uniti e la Cina sui dazi e in attesa della Fed sui tassi stasera.

L’Economia in Cina cresce del 5,2% nel secondo trimestre - Cresce l' economia cinese: più 5,2% nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso trimestre del 2024. Da tg.la7.it

L'economia della Cina cresce del 5,2% nel secondo trimestre - L'economia cinese è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre dell'anno, secondo i dati ufficiali, in linea con le previsioni grazie alle forti esportazioni nonostante le pressioni della guerra commerc ... Lo riporta msn.com