Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Kean clausola scaduta Ora rinnovo e altri affari

Firenze, 16 luglio 2025 - È bastata una dichiarazione per far tornare il sorriso ai tifosi della Fiorentina e allontanare le ombre delle ultime settimane. «Sono davvero motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre dato una mano e aiutato, adesso è bene tornare con una nuova motivazione e dare sempre il meglio per questo club». Parole chiare e decise, quelle pronunciate da Moise Kean durante l’evento del 'Viola Carpet', che suonano come una conferma definitiva. Anche l’ultimo giorno utile per esercitare la clausola rescissoria è passato senza scossoni, con Kean sorridente in campo e acclamato dai tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean, clausola scaduta. Ora rinnovo e altri affari

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - colpo - mezzanotte

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo. 74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte. Kean, la clessidra corre: adesso la priorità è cedere Vai su X

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte. Kean, la clessidra corre: adesso la priorità è cedere; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean, ultime ore in apnea. Poi via all'altro mercato; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean stoppa l'Arabia. Acquisto a sorpresa in difesa.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean, clausola scaduta. Ora rinnovo e altri affari - La Fiorentina mi ha sempre dato una mano e aiutato, adesso è bene tornare con una nuova motivazione e dare sempre il meglio per questo club». Da sport.quotidiano.net

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte. Kean, la clessidra corre: adesso la priorità è cedere - Tanti gli esuberi che Pradè dovrà piazzare nelle prossime settimane. Come scrive msn.com