Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa

L’aviazione israeliana, due giorni fa, ha preso di mira carri armati governativi siriani a Sijine e Smea, nei pressi di Sweida, la principale cittĂ drusa del sud della Siria, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Š Cms.ilmanifesto.it - Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa

La Siria verso gli Accordi di Abramo e la pace con Israele - Damasco, sotto la guida del presidente Ahmed al-Sharaa, meglio noto come Abu Muhammad Al Jolani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), mira a ottenere la piena legittimità politica internazionale attraverso la normalizzazione dei rapporti con Israele e l’adesione agli Accordi Abramo.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - "È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamente idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

L'AGGRESSORE BUONO di Marco Travaglio Fq - 17 giugno 2025 - Da venerdì Israele bombarda l'Iran facendo 224 morti e 1300 feriti in tre giorni perché – secondo l'Aiea dell'Onu, che in Israele non può mettere piede mentre conta pure i peli delle barbe deg

Siria, tra gli attacchi di Israele e l’annuncio di una transizione quinquennale; La rappresaglia dell’Iran: missili su basi Usa in Qatar e Iraq, colpi di mortaio in Siria. Israele bombarda Teheran; Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa.

Israele ha bombardato le forze di sicurezza siriane nel sud della Siria - Per proteggere la comunità dei drusi, coinvolta da giorni in violenti scontri, ma soprattutto per evitare che si avvicinassero troppo ai suoi confini ... Scrive ilpost.it

Israele bombarda ancora in Siria: raid su Suwayda sotto il pretesto della protezione dei drusi - Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale siriana, aerei militari israeliani hanno lanciato attacchi su Suwayda, città nel sud del Paese a maggiora ... Scrive globalist.it