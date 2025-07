Marche alluvione 2024 | in arrivo oltre 6 milioni

Sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni che riguardano tutte le cinque province delle Marche ed interessano 705 famiglie, che avranno un ristoro di 5 mila euro, e 215 attività produttive, che potranno essere ristorate fino a 20 mila euro. Il totale delle somme che sono state stanziate ammonta a 6.048.772 milion i di euro, di cui 3.299.405 milioni per le attività produttive e 2.749.367 milioni di euro per le famiglie. Rispettato l’impegno preso dal presidente Acquaroli di arrivare entro metà luglio a emanare i decreti. Le risorse. «Siamo riusciti a dare una risposta concreta in tempi certi a chi ha vissuto momenti difficili – dichiara il presidente Francesco Acquaroli commissario per l’Alluvione –. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, alluvione 2024: in arrivo oltre 6 milioni

