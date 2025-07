Fiorentina | Kean resta viola Pronto il contratto con ingaggio doppio e nuova clausola

La fatidica mezzanotte del 15 luglio è passata e nessuno ha potuto esercitare la clausola rescissoria da 52 milioni per portare via da Firenze Moise Kean. Ovvero, due club arabi ci hanno provato, con offerte allettanti per il calciatore (fra 12 e 20 milioni di euro l'anno per 4 anni) ma Moise ha lanciato un messaggio preciso: vuole restare nel calcio che conta, nella Fiorentina, per vincere un trofeo e conquistare l'accesso al mondiale con la maglia dell'Italia

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo. 74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

Il tempo scorre e Firenze trattiene il respiro. È il giorno 9 di 15, quelli in cui Moise Kean resta "sotto clausola": 52 milioni, esercitabile solo dall'estero, per strappare l'attaccante alla Fiorentina. Finché nessuna squadra gradita al giocatore si farà avanti con un'

Kean verso la permanenza alla Fiorentina: si lavora al rinnovo con raddoppio dell'ingaggio Vai su X

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean, clausola scaduta. Ora rinnovo e altri affari - Chiusa la finestra clausola rescissoria dell'attaccante che ha turbato le ultime due settimane della Fiorentina.

Kean resta alla Fiorentina? La clausola sta per scadere, la società viola lavora al rinnovo: ingaggio raddoppiato - Mancano ormai pochi giorni alla scadenza della clausola rescissoria, Kean dovrebbe quindi restare alla Fiorentina.