La Juventus batte la Fiorentina con un gol di Gatti e stacca il Bologna

(Di domenica 7 aprile 2024) Lalaper 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024, esce dalla crisi e riprende il cammino verso la Champions League. La formazione allenata da Allegri, alla seconda vittoria nelle ultime 10 giornate, si impone con il gol die torna al successo che mancava dal 25 marzo. L'1-0 rifilato ai viola consente ai bianconeri di salire a 62 punti e di portare a 4 lunghezze il vantaggio sul, quarto a quota 58. Larimane a 43 punti, a metà classifica. La Juve parte col piede sull'acceleratore e sfonda subito: sponda die gol di McKennie, ma la rete viene cancellata per la posizione irregolare del centrocampista statunitense. I padroni di casa insistono e fanno centro al 12'. ...

