Strage Mosca | oltre 90 i morti | arrestate 11 persone | Tra le vittime anche tre bambini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 marzo 2024) Secondo i servizi di sicurezza russi, i terroristi avevano “contatti” in Ucraina, ma il Paese ha respinto ogni accusa.– Ilcorrieredellacittà.com Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha ancora commentato pubblicamente l’attentato.90 leSono 11 le– compresi tutti e quattro gli assalitori, originari del Tagikistan – per l’attacco mortale avvenuto nella serata di venerdì, 22 marzo, nella sala concerti Crocus City Hall, nel sobborgo settentrionale di Krasnogorsk, a. Il numero delleè salito a 93, tra cui tre, ma il bilancio è destinato drammaticamente a salire. Gli aggressori, vestiti con uniformi mimetiche, hanno ...