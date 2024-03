Russia | ambasciatore ringrazia l’Italia per le operazioni di voto

(Di sabato 23 marzo 2024) L’russo a Roma, Alexei Paramonov, ha elogiato oggi le autorità italiane che, ha detto, “a differenza di numerosi altri leader dei Paesi occidentali, fin dall’inizio non hanno interferito con l’organizzazione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni presidenziali russe in Italia”. “È stata organizzata un’interazione costruttiva con le autorità e le forze dell’ordine al fine di prevenire possibili incidenti o provocazioni e anche di creare un ambiente favorevole e sicuro per il”, ha detto il diplomatico, citato dalla Tass, mentre votava presso la sede dell’ambasciata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Attentato Mosca, Putin aveva definito avvertimento Usa un «ricatto». Per la strage usati kalashinkov e grande quantità di munizioni - Come mai non sono stati catturati al termine del raid Eppure, il 7 marzo l’Ambasciata Usa aveva avvertito i cittadini americani in Russia che c’era il pericolo di attentati; gli Usa avevano girato ...ilmattino

Attentato a Mosca, cosa succede ora Margelletti: «Putin ne approfitterà per aumentare ancora il livello di repressione» - «Scopriranno chi ha compiuto l’attentato, li andranno a stanare nel loro covo e non ci saranno superstiti. Allora potremmo cominciare a capire»: Andrea Margelletti, presidente ...ilgazzettino

La strage a Mosca: terroristi dell’Isis in azione con i Kalashnikov. Oltre 80 le vittime - Secondo i media russi le vittime dell’ attentato avvenuto ieri al Crocus City Hall di Mosca sono più di 80, compresi alcuni bambini. Ci sono molte persone in gravi condizioni negli ospedali e in ...unionesarda