Ciclismo | definite le tappe del Giro dei Tre Comuni allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ponsacco (Pisa), 23 marzo 2024 - Definito il programma di un fine giugno che promette emozioni e spettacolo con ilgiovanile grazie alla Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Tre giorni di “fuoco” dal 28 al 30 giugno e di grande impegno e lavoro per gli organizzatori ponsacchini. Al venerdì si aprirà la seconda edizione deldei Tre-Memorial Silvano Marchetti per, nuova denominazione in quanto sono coinvolti oltre a quello di Ponsacco anche idi Cascina e Calci. A Cascina ci sarà infatti la partenza della cronometro individuale che si concluderà a Ponsacco presso l’Enoteca Le Melorie in Viale Italia. Sabato 29 giugno quando partirà il Tour de France da Firenze, la seconda tappa delcon partenza di fronte alla Certosa di Calci e traguardo fissato sempre a ...