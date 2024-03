Uilm Campania | Auriemma | La nostra è la regione più in sofferenza del Paese | troppe crisi aperte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) “Laè lache è più inrispetto alla transizione ecologica e alla mancata industrializzazione di questo territorio. Abbiamo la Fincantieri, che è l’industria madre della produzione di navi, però non riusciamo ad avere una nave completa, per quale motivo? Perché c’è un litigio tra, attività portuali e Fincantieri. Una piattaforma galleggiante che porti la nave verso l’esterno, quindi in mare aperto consentirebbe di avere una nave completa, il che significa per il territorio favorire elettricisti, falegnami e tutte le attività collaterali”. E’ quanto ha affermato il segretario generale della, Crescenzo, a margine dei lavori del Consiglio regionale della categoria. “Su Irisbus di Avellino ...