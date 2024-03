Nasce a Milano il San Raffaele Neurotech Hub

(Di martedì 5 marzo 2024) Alleanza Italia-Brasile per la neuroriabilitazione con interfacce cervello-macchina. Protagonista il neuroscienziato Miguel Nicolelis: grazie al suo esoscheletro un 12enne paraplegico tirò il calcio d'inizio dei Mondiali 2014 in Brasile Un 12enne paraplegico si alza dalla carrozzina e grazie a un esoscheletro comandato dal cervello colpisce una palla. Il 12 giugno 2014 sono cominciati così i

Basta scendere di un piano all’interno della Rinascente Milano di Piazza Duomo per scendere dentro l’universo Miss Dior . La Maison di Avenue Montaigne ... (amica)

Cinque giorni di lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance, laboratori esperienziali, momenti meditativi e attività per le scuole. A Milano nasce ... (iodonna)

Milano - L'IRCCS Ospedale San Raffaele e l'Università Vita-Salute San Raffaele annunciano l'avvio della partnership con il Nicolelis Institute for Advanced ... (ilgiornaleditalia)

The Walk, spettacolo itinerante per 25 spettatori: Milano, Bologna, Firenze, Torino, Parigi, Berlino, Sydney, Melbourne) vincendo, tra gli altri, il Premio Hystrio per l'innovazione. Al centro di questo lavoro il mistero che tiene insieme viaggio, ...mentelocale

Tatuaggio: storie dal Mediterraneo, mostra: Da queste considerazioni di carattere sociale oltre che culturale Nasce l’interesse del Mudec ... private del Queequeg Tattoo Studio & Museo di Gian Maurizio Fercioni a Milano. A partire da Ötzi, il ...mentelocale

Identità Golose, l'azienda campana Sorì Italia sbarca alla kermesse milanese: Identità Golose, in programma dal 9 all’11 marzo, quest’anno pone l’accento sulla componente eversiva dell’evoluzione gastronomica: «Non esiste innovazione ...ilmattino