Calcio Serie D Marco Alessandrini sulla panchina della Samb

(Di martedì 5 marzo 2024) Il tecnico senigalliese, ex Vigor, al posto di Maurizio Lauro SENIGALLIA, 5 Marzo 2024 – E’ il senigallieseil nuovo allenatoreenedettese. Dopo il pareggio interno 1-1 contro il Real Monterotondo infatti la società rossoblù ha esonerato il mister Maurizio Lauro, a cui non è bastato il secondo posto a 4 punti da un Campobasso che sembra non volersi più fermare. Al suo posto chiamato dunque, senigalliese d’adozione visto che, proveniente dal Forlì, arrivòSpiaggia di Velluto nel 1974 per giocare nella Vigor, voluto dal mister di allora Enzo Gerardi, senza andarsene più. Centrocampista,giocò in rossoblù fino al 1981 vincendo prima il campionato di Promozione, con un suo rigore nello ...