Sciopero di due giorni del personale della Lufthansa a partire dal 7 marzo

Due giovani sono rimasti uccisi il 26 febbraio nel primo giorno di uno sciopero generale a oltranza in Guinea , dove la giunta militare al potere dal 2021 ... (internazionale)

La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Rotolificio Bergamasco di Majano, con la SLC-CGIL di Udine, nell'ambito dello stato di agitazione per ... (quotidiano)

(Adnkronos) – Il sindacato Verdi ha nuovamente proclamato uno sciopero del personale di terra della compagnia aerea tedesca Lufthansa per giovedì e venerdì ... (periodicodaily)

Caso Pifferi: Sciopero degli avvocati contro l'inchiesta parallela sull'avvocato difensore e due psicologhe: Uno Sciopero, indetto dalla Camera Penale e a cui ha aderito l ... che difende la donna imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, e delle due psicologhe di San Vittore, tutte ...ansa

Sciopero Lufthansa 7 e 8 marzo: coinvolti anche i passeggeri: Un altro Sciopero di Lufthansa in arrivo. Il sindacato Ver.di in Germania ha annunciato un nuovo Sciopero di due giorni per giovedì e venerdì di questa settimana, il 7 e l’8 marzo. Lo Sciopero ...quifinanza

La Germania si ferma, scioperi di Lufthansa e dei macchinisti: Lo stop dei macchinisti Il sindacato dei macchinisti tedeschi (Gdl) ha indetto un nuovo Sciopero, questa volta di 35 ore, che inizierà alle due della mattina di giovedì. Lo ha annunciato in una ...repubblica