Quello del rigorista del Napoli è un problema che nemmeno Spalletti ha risolto

(Di lunedì 4 marzo 2024) Cesare – Caro Guido vittoria importantissima delcontro una delle migliori Juve dell’anno. Abbiamo sempre detto che il calcio è fatto di episodi e stavolta siamo stati molto fortunati con i non colorati che si sono divorati 5-6 gol praticamente fatti. E da questo punto di vista il peggiore è stato Vlahovic che se ne è mangiati 3. Guido – Tutto verissimo. Però ilha fatto una partita vigorosa, ha lottato, ha sicuramente fatto dei passi in avanti dal punto di vista di essere squadra, di determinazione, di idea di gioco. E non dimentichiamo che , per esempio con Di Lorenzo, pure ha sprecato le sue occasioni. La necessità di verticalizzare Cesare – Il modulo di Calzona è 4-3-3 con possesso palla e costruzione dal basso. E qui dobbiamo però fare attenzione nel non ricadere nei vecchi errori del passato: possesso palla sterile con fraseggi ...