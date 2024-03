L’Eden di Loewe firmato Jonathan Anderson

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) «Penso che viviamo in un paradiso. Questo è un giardino dell'Eden. Davvero. Potrebbe essere l'unico paradiso di cui verremo a conoscenza. Ed è così meraviglioso. E ti senti di volerlo dipingere» sono queste le parole di Albert York - pittore americano - che ha sempre dipinto tutto ciò che di più bello lo circondava, ed è proprio a questa figura che- Direttore Creativo della Maison - si è ispirato per sviluppare il suo personale giardino delnella nuova collezione autunno/inverno 2024-25 di. In un labirinto tinto dalle sfumature del verde, dal menta al salvia, le modelle hanno sfilato sotto cornici tondeggianti indossando pezzi d’arte che si sono impadroniti dei tessuti. Sugli abiti pattern floreali - in omaggio alle storiche porcellane di Chelsea degli anni ’40 - e paesaggi verdi, ...