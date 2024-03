Dia | dura punizione della Salernitana | maxi multa e fuori rosa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lametteràil centravanti Boulaye Dia dopo essersi rifiutato di entrare in campo. Cosa succederà? Come riportato da SOS Fanta, laè pronta a mettereBoulaye Dia dopo l’ultimo gesto fatto, rifiutandosi di entrare in campo nonostante l’insistenza di Liverani. Presente un colloquio tra il tecnico e la società per decidere cosa fare con il centravanti granata., ma non solo: Dia rischia una, pari alla metà del suo stipendio sino al terminestagione.