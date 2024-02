WhatsApp non funzionerà più sui vecchi telefoni | come capire quali sono

Paga il biglietto della metro, ma prende la multa sul passante: Ma nella stazione di Garibaldi il passaggio per i treni urbani è sempre aperto e non avviene la riconvalida del biglietto. “Arrivato a Bovisa sono stato fermato da un controllore Trenord al quale ho ...milanotoday

Rifiuti, a Cattolica arriva il bollino giallo per avvisare i cittadini: A Cattolica, Hera apporrà bollini gialli su rifiuti non corretti per correggere il comportamento dei cittadini. Agenti controlleranno e sanzioneranno ...altarimini

Windows 11 22H2, esteso il termine per gli aggiornamenti opzionali non di sicurezza: Presto anche per i privati (si spera) 29 FEB Samsung Galaxy S23 FE: il ritorno della Fan Edition. La recensione 29 FEB WhatsApp non funzionerà più su questi iPhone e Android da oggi 29 febbraio 28 FEB ...hwupgrade