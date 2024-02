Trump | a rischio le primarie in Illinois | sarebbe il terzo Stato a cacciarlo dopo Maine e Colorado

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si fa ogni settimana più tesa e complessa per Donaldla sfida elettorale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Un giudice dell’ha deciso di escludere l’ex presidente alla competizione per lerepubblicane di questoa causa del suo ruolo nell’insurrezione in Campidoglio del 6 gennaio 2021. Come è noto,è sotto processo con l’accusa di aver collaborato, se non istigato, la cospirazione che portò all’assalto di migliaia di suoi sostenitori al Congresso degli Stati Uniti, 3 anni fa. Ci furono 5 morti, 13 feriti e 52 arresti, oltre alla devastazione degli uffici dei parlamentari. Fu una delle pagine più buie nella storia della democrazia americana. Il giudice ha però ritardato l’entrata in vigore della sua sentenza alla luce di un previsto appello ...