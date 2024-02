Tenta di portare la figlia all’estero | localizzata e fermata dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ accaduto tutto in poche ore. Sono circa le tre di notte di domenica scorsa quando arriva la richiesta di intervento al “112”. A telefonare è un uomo di origini straniere che da qualche giorno si era allontanato dalla propria abitazione e che al rientro aveva scoperto che la moglie stavando di raggiungere il loro Paese di origine, portando con sé ladi 4 anni. Sono immediatamente scattate le ricerche e, dopo accertamenti lampo, idella Compagnia di Mirabella Eclano sono riusciti a reperire non solo targa e modello del minivan a bordo del quale la donna stava viaggiando, ma anche il numero di telefono del conducente, che però non rispondeva alle chiamate. È stata allora inoltrata una tempestiva richiesta di localizzazione satellitare che, unita ad una proficua opera di coordinamento ...