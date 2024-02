Sconfitte sanguinose | Stefano Pioli appeso a un filo | tam-tam | quando lo esonerano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lontano da tutti gli obiettivi di stagione, tranne che per l'Europa League.si è arreso alla seconda stella (che finirà molto probabilmente all'Inter) ed è già uscito dalla Coppa Italia, eliminato ai quarti dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Le voci di mercato danno Antonio Conte o Thiago Motta al suo posto a fine stagione, secondo il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Andrea di Caro, solo vincere l'Europa League potrebbe permettere all'allenatore di Parma di salvare la panchina del Milan, prima della scadenza del suo contratto col club rossonero nel 2025. Alzare infatti un trofeo internazionale assente dal 2007 (la vittoria in Champions sul Liverpool ad Atene) permetterebbe infatti al Milan di rendere la stagione positiva, aumentare il suo appeal e accrescere il valore del brand. La Vittoria, l'immagine e il ...

Sconfitta amara per il Gallipoli sotto l'acquazzone di Manfredonia: Sconfitta amara quella incassata dal Gallipoli sotto l ... All’85’ il tecnico siciliano tenta il tutto per tutto, inserendo Mariano per uno stanco Trinchera. Un pallone sanguinoso perso a metà campo ...pianetalecce

Attesa Zaccagni, nuovo check verso il Torino: il piano per il rinnovo: La sfida d'andata di Champions contro il Bayern Monaco, vinta brillantemente, ha aperto un ciclo di fuoco per la Lazio, proseguito con una sconfitta ...footballnews24