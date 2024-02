Passione ereditata dal padre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dalla terra degli agrumi alla Maremma. Il negozio di Nilo Bonfante ha una storia lunga. La bottega di via Bengasi prima aveva sede a Marina, con ilSalvatore. Salvatore, originario della Sicilia, lasciò l’isola delle arance e limoni per arruolarsi volontariamente. Quindi raggiunse il confine con la Slovenia, ovvero la città della bora. Trieste. Dopodiché, maturata l’idea di tornare verso casa, in Sicilia, cominciò a scendere l’Italia e incontrò la Maremma, e Marina. Dice Nilo: "Se ne innamorò, e decise di restare". Apri così la bottega artigiana per svolgere la professione del calzolaio intorno agli anni sessanta. "Marina – ricorda Nilo – era un grande bacino d’utenza. C’erano tante persone sopratutto d’estate. Era difficile accontentare tutti". Poi qualcosa è cambiato e la città costiera ha cominciato a spengersi. Così si sono spostati verso Grosseto ...