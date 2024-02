LIVE – Formula 1 | GP Bahrain | prove libere 2 DIRETTA

Ferrari, come è cambiata l'ala rispetto all'anno scorso: l'analisi di Matteo Bobbi: mentre il design del terzo e del quarto elemento è più simile a quello Red Bull dell’anno scorso. Nel video, l’analisi dell’ala di Matteo Bobbi. Tutto il Mondiale è LIVE su Sky e in streaming su NOW ...sport.sky

Bahrain GP: LIVE F1 updates and video highlights from practice, qualifying and race at 2024 season-opener: Follow LIVE updates and the best video from Thursdays practice sessions at the 2024 Formula 1 season-opening Bahrain Grand Prix.skysports

F1 Practice LIVE: Start times and schedule ahead of qualifying for the Bahrain Grand Prix: Formula 1 is back this weekend with the season-opening Bahrain Grand Prix after a drama-filled off-season which saw Lewis Hamilton announce his departure from Mercedes and Red Bull team principal ...msn