L’Inter già assapora lo ‘scudetto’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El Inter goleó este miércoles al Atalanta (4-0) en San Siro gracias a los tantos de Lautaro, Dimarco, Frattesi y Darmian, rubricando su tercer 4-0 consecutivo en Serie A, aumentando su ventaja con su perseguidor a 12 puntos y dejando elvisto para sentencia cuando faltan todavía 3 meses de campeonato. –> Es solo cuestión de tiempo que el Inter levante su vigésimoy borde su segunda estrella encima del escudo. Cada una significan 10 títulos de Serie A. Ya ganó en enero su primer título, la Supercoppa de Italia; se fue con ventaja de la ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (1-0) en febrero; y cuando asoma marzo dejo visto para sentencia, más todavía, el campeonato doméstico italiano, en el que no tiene rival. No es ...