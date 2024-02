La tecnologia che salva la vita al volante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anche se molti ritengono che i dispositivi tecnologici incidano sul piacere di guida la loro utilità è indiscutibile dal punto di vista della sicurezza. A rivelarlo uno studio della Fondazione Filippo Caracciolo - Centro Studi ACI - che ha rivelato come il loro impiego potrebbe incidere, riducendoli in maniera significativa, gli incidenti legati ai comportamenti scorretti da parte del conducente che nel 2022 sono stati il 90% del totale. I dati raccolti dalle scatole nere installate a fini assicurativi sulle auto hanno rivelato una significativa diminuzione di incidenti da parte dei veicoli dodati di alcuni degli ultimi dispositivi ADAS, l’acronimo di Advanced Driver Assistance Systems. Si tratta di sistemi avanzati di assistenza alla guida che utilizzano tecnologie come sensori, radar, videocamere e computer di bordo per monitorare la guida e intervenire in caso di emergenza. Ad ...