Nuovo smottamento sulla SP9 Per la riapertura ora non c’è data

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’obiettivo era quello di provare a riaprire la strada con un senso unico alternato entro i primi giorni di questa settimana, per ripristinare in parte la circolazione in attesa dell’intervento definitivo. E sarebbe probabilmente stato raggiunto, se unavvenuto nelle scorse ore non avesse costretto alla revisione dei piani originari: gli operai lavoreranno anche per porre rimedio a questa nuova criticità, ma la prima conseguenza è che ad oggi non c’è più unaprecisa per quanto concerne ladella SP9 Montalbano nel tratto compreso fra Lamporecchio e Casalguidi. Questi gli ultimi sviluppi relativi alla viabilità provinciale, alla luce della nuova frana avvenuta nella medesima zona di quella che già da circa un paio di settimane ha indotto alla chiusura di quel tratto di strada. Un ...

