Draghi sferza la Ue | | È l’ora delle riforme Non si può sempre dire di no a tutto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l’ordinenecessarie per l’Ue, quale sia l’ordine non lo so, ma per favore, è il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passareil tempo ano". Lo ha detto Mario(foto) parlando ai presidenticommissioni dell’Eurocamera riuniti sul dossier competitività, sul quale l’ex premier è stato incaricato di compilare un report. "Siamo di fronte a tre tendenze convergenti che ci obbligano a riflettere su come rafforzare la competitività europea nel lungo periodo: la digitalizzazione, il cambiamento climatico, un contesto geopolitico in rapida evoluzione, caratterizzato da una maggiore tendenza al conflitto".