Bastoni | giallo in Inter-Atalanta | salta la prossima partita in Serie A

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alessandroè stato ammonito al 76? di. Si tratta di unpesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in casa contro il Genoa, ventisettesima giornata del campionato diA. SQUALIFICA – È arrivato un cartellinopesante per Alessandronel corso di. Il giocatore, ammonito al 76?, era diffidato. Il giocatore nerazzurro salterà dunque-Genoa, ventisettesima giornata del campionato diA, prevista lunedì 4 marzo alle ore 20.45.