Asd Maior da applausi | Salicetti | Salgado e Casini non si fermano più

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La1 Italjet supera anche la Juvenes San Marino, 5-0, e in questo modo si conferma in testa alla classifica del girone H di C1. Esaltante la prestazione da parte del giovane Riccardoche batte i sanmarinesi Vannucci e Berardi dimostrando carattere e grinta da vendere. Vincono anche lo spagnolo Alfonso Alcanize Alessandro, (responsabile tecnico dell’Asd) confermando la loro forza. La squadra del presidente Emanuele Maida tra due settimane affronterà la Villa d’Oro Modena (sconfitta all’andata 5-3).

