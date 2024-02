Spoglio a rilento I sovranisti gridano al complotto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per “complottista” nel vocabolario Treccani si indica chi ritiene che dietro molti accadimenti si nascondano cospirazioni, trame e complotti occulti. Ebbene, dietro lolumaca che ha caratterizzato lo scrutinio delle elezioni regionali in Sardegna non sono mancati neanche questa volta i complottisti. A scatenarli per esempio è stato un tweet del senatore della Lega, Claudio Borghi. “Io un sistema con 10 sezioni scrutinate dopo tredici ore dalla chiusura dei seggi non l’ho mai visto”, ha commentato in tarda mattinata il senatore. A scatenare i cospirazionisti un tweet del leghista Borghi. Ma al Viminale c’è il suo ministro I suoi follower si sono immediatamente scatenati. “Le certezze sulla trasparenza delle operazioni dicominciano a non essere più così granitiche”, ha commentato Marco. Per Gabriella “c’è qualcosa di strano…”. E un altro ...