Rinvenuta Bomba a Nova Gorica in Transalpina

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lo scorso 23 luglio il brillamento di un ordigno bellico in Slovenia, in Kolodvorska Pot, vicino alla stazione della, aveva fatto scattare un’accurata macchina organizzativa anche a Gorizia, messa a punto per garantire lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza. Un’altrainesplosa, anche questa di 250 chili, di fabbricazione inglese e risalente alla Seconda guerra mondiale, è stataa poca distanza da quella precedente dai tecnici che si stanno occupando dei carotaggi in zona nell’ambito dei lavori per la riqualificazione della stazione della. La data scelta per il disinnesco è domenica 10 marzo, con l’adozione delle medesime misure già prese sei mesi fa e sempre con il coordinamento della Prefettura di Gorizia che si rapporterà con le istituzioni slovene per tutti i ...