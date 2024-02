Piennolo Forum | terza edizione dell’evento di Agros con un focus su frodi e contraffazioni | sfide e opportunità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Al via ladel “”, un evento promosso dalla societàConsulenti in Campo, in programma giovedì 29 febbraio alle ore 18 nella esclusiva location del Castello di Santa Caterina a Pollena Trocchia. Al centro del convegno, a cui saranno presenti autorità e esperti del settore agroalimentare, ci sarà il tema di grande attualità “”.Tali temi non saranno trattati solo come argomenti di soppressione di comportamenti errati ma letti per la prima volta anche in tema propositivo, offrendo una veduta su strategie di marketing e comunicazione che possano in qualche modo far trasmettere i propri virtuosismi a quelle aziende “rispettose delle regole”. Il ...