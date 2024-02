(Di martedì 27 febbraio 2024) La British Board of Film Classification (BBFC) ha stabilito che il film Mary Poppins, per i minori al di sotto dei 15 anni, deve essere visto solo in compagnia di un adulto. Una decisione che segue il solco del politically correct e che già scatena polemiche, soprattutto considerando che il film di Robert Stevenson – del 1964 – vanta ben 60 anni. LEGGI ANCHE: Marco D’Amore a ‘Stories’: da Ciro l’Immortale a Caracas Secondo il Daily Mail, la recente decisione di passare la pellicola da U (adatta a tutti) a PG dipende dall’uso dinei dialoghi. Sotto accusa alcuni termini usati per descrivere i Khoikhoi, tra i primi abitanti dell’Africa meridionale. Più nel dettaglio, è l’Ammiraglio Boom a usare la parola discriminante (Hottentot), usata solitamente in modo offensivo dai coloni olandesi. La classificazione PG avrà ...

Ecco perché Mary Poppins non è più un film per tutti : "Abbiamo capito dalle nostre ricerche sul razzismo e sulla discriminazione che una preoccupazione chiave ... (fanpage)

‘Mary Poppins’ in UK non è più per bambini per il «linguaggio discriminatorio»: In UK il film ‘Mary Poppins’ riceve la classificazione PG per il «linguaggio discriminatorio» usato da Boom. La British Board of Film Classification (BBFC) ha stabilito che il film Mary Poppins, per i ...funweek

Mary Poppins: la censura si abbatte sul musical con Julie Andrews per una semplice parolina...: Nell'era del politicamente corretto, anche il delizioso Mary Poppins, che ci ha donato felicità durante l'infanzia, va a processo. I signori della censura hanno trovato un termine che giudicano discri ...comingsoon

Mary Poppins non è più un film per tutti, il Regno Unito ha deciso: “È discriminatorio”: Ecco perché Mary Poppins non è più un film per tutti: "Abbiamo capito dalle nostre ricerche sul razzismo e sulla discriminazione che una preoccupazione ...fanpage