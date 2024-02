Elisa Isoardi | una strepitosa rivincita in Rai | dove vola il sabato pomeriggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Linea Verde Life) Potremmo definirla una piccolaquella di, conduttrice allontanata in passato dalla Rai per non precisate motivazioni private e a cui è stata affidata da settembre 2023 la guida di Linea Verde Life. Il programma va molto bene eha totalizzato la media del 21.2% di share con punte del 23%. Per l'occasione si parlava dell'Umbria, precisamente la Valle Umbra tra Foligno e Spoleto. In generale tutta la filiera dedicata al turismo registra ascolti interessanti. Anche Linea Verde Start con Federico Quaranta nella zona di Como e Lecco ha registrato il 19%, Origini, con il carnevale in Valle d'Aosta, sul 17% mentre Linea Bianca ha sfiorato i 2 milioni di spettatori con una puntata ...