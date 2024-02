(Di martedì 27 febbraio 2024) Per il candidato del centrodestra sull'esito "ha inciso molto il risultato" del capoluogo. E fa sapere: "Non chiederemo alcun riconteggio" ''Ami pare che ci sia stato più un votodi me che per Todde''. Così il candidato del centrodestra Paoloin conferenza stampa dopo laalle regionali indi

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno pubblicato due video sui social per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni regionali in Sardegna . ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Sardegna, Truzzu: "Sconfitta mia responsabilità. Cagliari ha votato contro di me": Così il candidato del centrodestra Paolo Truzzu in conferenza stampa dopo la sconfitta alle regionali in Sardegna di cui si è assunto la responsabilità: "E' del sottoscritto e di nessun altro". Con il ...adnkronos

Sardegna, Truzzu (Fdi): "Mia la responsabilità della sconfitta, ma valuteremo se fare ricorso...": Paolo Truzzu è il grande sconfitto delle Elezioni regionali in Sardegna. Durante la conferenza stampa post Elezioni, l’esponente di Fdi ha ammesso la sconfitta. “Stamattina ho chiamato Alessandra ...globalist

De Santis elogia il “modello Foggia” dopo il successo in Sardegna: La recente vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni regionali in Sardegna è stata interpretata dal Segretario del Partito Democratico pugliese, De Santis, come un successo del cosiddetto “modello ...trmtv