Borsa Hong Kong positiva | chiude a +0 | 94%

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladila seduta, in attesa dei rilascio dei dati macroeconomici Usa che in settimana forniranno nuove indicazioni sulle possibili mosse da parte della Federal Reserve in materia di tassi: l'indice Hang Seng sale dello 0,94%, portandosi a 16.790,80 punti.

Tokyo cauta. Misto il resto dell'Asia: (TeleBorsa) - Chiude intorno alla parità la Borsa di Tokyo, seguendo la cautela mostrata da Wall ... Sui livelli della vigilia Hong Kong (-0,14%); in discesa Seul (-0,89%). Consolida i livelli della ...teleborsa

Borsa: Asia in rialzo con Tokyo piatta, l'Europa attesa in calo: Borse di Asia e Pacifico in generale rialzo mentre rallenta per il terzo mese consecutivo l'inflazione in Giappone ma è leggermente sopra le stime degli analisti. Tokyo chiude così piatta (Nikkei +0,0 ...quotidiano