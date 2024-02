Alessandra Mussolini | l’appello sui social | ” sono stata aggredita a Strasburgo”

(Di martedì 27 febbraio 2024) A, l’aggressione alla vice capodelegazione di Forza ItaliaNella notte scorsa, la vice capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera,, ha pubblicato un video sui suoi canaliper denunciare un violento attacco subito mentre si trovava aper la Plenaria dell’Eurocamera. Nel video, la, visibilmente scossa, racconta di essereda un uomo che parlava italiano. La situazione è descritta come estremamente violenta, con una serie di insulti seguiti dal lancio di una specie di stampella sulla schiena e sulle spalle della politica. le parole sull’aggressione Le immagini, girate con il telefono cellulare, mostrano la vice ...

