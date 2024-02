Yerry Mina il pizzicatore seriale di capezzoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024)ci ricasca. Il difensore del Cagliari è stato pescato dalla telecamere di Dazn con un brutto gesto ai danni di Victor Osimhen nella sfida di oggi tra i ragazzini Ranieri e il Napoli. Le telecamere di Dazn hanno immediatamente catturato il corpo a corpo che ha visto protagonistie Victor Osimhen, nella prima frazione di Cagliari-Napoli. Il centrale colombiano ha attaccato da dietro il bomber della formazione allenata da Calzona, finendo per pizzicargli addirittura il capezzolo destro, per provocare una reazione del calciatore nigeriano. Stanco della pressione dell’ex Fiorentina, Osimhen si è girato e ha spinto a terra l’avversario, richiamando l’attenzione del direttore di gara. Nessun provvedimento disciplinare per ambo i giocatori, ma solo tanto nervosismo. Un episodio analogo era già successo in ...