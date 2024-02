Vincitore Una voce per San Marino | i Megara all’Eurovision | la classifica finale e premi

Eurovision, i Megara vincono “Una voce per San Marino” e saranno all’Eurovision Song Contest

(Di domenica 25 febbraio 2024) Chi ha vinto la terza edizione di Unaper San? A rappresentare il piccolo stato all' Eurovision Song Contest saranno i, il gruppodella manifestazione la cuisi è svolta ieri sera. Sfumata la possibilità di vedere in Svezia la rocker nostrana Loredana Bertè (con tutte le reazioni furiose che sono seguite). Ivincono Unaper Sane volano all' Eurovision La vittoria degli spagnolia Unaper Sancon il brano 11:11 è stata decretata da una giuria di esperti presieduta dal compositore e produttore discografico Celso Valli. Dopo il nome delnon sono mancate le proteste del pubblico in sala, che ha avanzato il ...

