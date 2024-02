Valutate il versamento dei contributi volontari? Attenzione ai costi in salita

Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008: La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente e ha come obiettivo quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo ...pmi

Nel Decreto Sanzioni la compensazione tra crediti PA e debiti da omessi versamenti delle imposte: Il Decreto Sanzioni, stando alla bozza in circolazione, mette in campo un meccanismo di compensazione tra crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i debiti che derivano dagli avv ...msn

Cause di non punibilità: le novità del decreto Sanzioni per gli omessi versamenti: Non punibilità per omessi versamenti di IVA e ritenute se le cause, sopravvenute, non imputabili all'autore. il giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità, se dipende da deter ...msn