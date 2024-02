Trump vince anche in South Carolina Haley sconfitta in casa ma non molla

Trump vince le primarie in South Carolina, Haley sconfitta anche nel suo Stato

L’ex presidente ha sconfitta in casa l'ex governatrice dello Stato, che qui non aveva mai perso un'elezione: Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane anche in Carolina del Sud, sconfiggendo la sfidante ed ex governatrice dello Stato, Nikki Haley, che però non intende ritirarsi. Così, dopo aver già ...tpi

