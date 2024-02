Sport in tv oggi (domenica 25 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (domenica 25 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 25 febbraio 2024) oggi domenica 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Incomincia la stagione dei motori con il GP di Australia per la Superbike. Gli Sport invernali propongono il superG femminile in Val di Fassa e lo slalom maschile a Palisades Tahoe, il gigante di snowboard, i Mondiali di bob, la Coppa del Mondo di slittino, i Mondiali giovanili di biathlon, il salto con gli sci e lo sci freestyle. Abbuffata di ciclismo con UAE Tour, O Gran Camino, Drome Classic e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby, mentre i Mondiali di beach soccer propongono l’attesa finale per il titolo. Consueto menu ricco con i vari campionati nazionali di calcio, volley, basket e il sontuoso panorama di calcio internazionale con anche Chelsea-Liverpool, finale della League Cup. Di ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di domenica 25 febbraio 2024)25ci aspetta una giornata ricca di. Incomincia la stagione dei motori con il GP di Australia per la Superbike. Gliinvernali propongono il superG femminile in Val di Fassa e lo slalom maschile a Palisades Tahoe, il gigante di snowboard, i Mondiali di bob, la Coppa del Mondo di slittino, i Mondiali giovanili di biathlon, il salto con gli sci e lo sci freestyle. Abbuffata di ciclismo con UAE Tour, O Gran Camino, Drome Classic e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby, mentre i Mondiali di beach soccer propongono l’attesa finale per il titolo. Consueto menu ricco con i vari campionati nazionali di calcio, volley, basket e il sontuoso panorama di calcio internazionale con anche Chelsea-Liverpool, finale della League Cup. Di ...

Notizie Correlate Sport; oggi; domenica;

Altre Notizie Sport; oggi; domenica;

"Caso Saline, il centro Sportivo nel degrado": "Non si è provveduto alla progettazione dei lavori a suo carico del gestore ammontanti ad oltre 930 mila euro – spiega Rebecchini – È quanto emerge dalla risposta che l’assessore allo Sport Pizzi mi ...ilrestodelcarlino Un'innovazione nel mondo del Padel: nasce la "Padelisti Cup Tesori d'Apulia": In un'epoca dove lo Sport diventa sempre più un veicolo di unione e condivisione, nasce un'iniziativa destinata a lasciare il segno nel panorama del padel italiano: la "Padelisti Cup Tesori d'Apulia".traniviva Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro: Il match si potrà vedere sul canale Sky Sport Uno dell'emittente satellitare, oltre che su Sky Sport Arena, ovvero sul 201 e il 204. Per quanto riguarda la diretta streaming di Francia-Italia, anche ...fanpage

Video di Tendenza