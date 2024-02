Si spegne il piccolo Andrea | sette giorni dopo la morte della mamma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nella tragica e toccante vicenda che ha colpito la città di Pistoia, si è conclusa nel modo più doloroso possibile la storia di, un neonato che ha lottato per la vita per appena una settimana. Il bambino, nato da un cesareo d’urgenza in seguito al decesso improvvisomadre Laura, una donna di 37 anni originariaSardegna, ha cessato di vivere tra le braccia del padre Antonio, marcando un epilogo straziante per una famiglia già colpita da una perdita inconcepibile. Laura, la madre di, aveva perso la vita a causa di un malore improvviso all’ottavo mese di gravidanza nella loro abitazione a Pistoia. Lavorava come infermiera al carcereDogaia a Prato, dove aveva incontrato Antonio, una guardia penitenziaria. Era nota nella comunità anche per il suo servizio volontario ...