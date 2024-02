Pagelle Milan-Atalanta | a Pioli non basta un Super Rafael Leao

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 febbraio 2024)s’inventa un goal incredibile poi il Var da una mano a Gasperini. A San Siro finisce 1-1… MAIGNAN 6 Ormai i rigori non li para più… FLORENZI 6,5 Una serata da protagonista, non più da semplice comparsa. Poi entra Lookamn elo richiama in panchina… (57? Calabria 5: Davide ha la palla della vittoria ma la calcia su Carnesecchi) THIAW 6 Con Charles De Ketelaere fa un figurone GABBIA 6 Copia e incolla da Maliock. Tutto fin troppo semplice… THEO HERNANDEZ 6,5 Capitan alta velocità… ADLI 7 Quando è bravo Yacine? Tantissimo. Regia da Festival del Cinema di Berlino. O se preferite di Cannes, di Venezia…inventa, Giroud sbaglia View this post ...