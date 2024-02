Gilardino | «Giorni liberi al Genoa prima dell’Inter! Salvi? Una quota»

Gilardino: “Dobbiamo migliorarci, per noi arrivano Inter e Juve. Ai miei ho detto…”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilpuò già pensare alla partita contro l’Inter, essendo la prossima fra nove. Ma, dopo il successo per 2-0 stasera contro l’Udinese, su DAZN anticipa che darà un po’ di riposo alla squadra. IL PREMIO – Albertoè contento della vittoria per 2-0 delall’Udinese. I rossoblù salgono a trentatré punti, ma il tecnico non è ancora sicuro della salvezza: «Ho detto ieri che ci servono quarantadue punti, perché bisogna sicuramente fare uno step superiore. Dobbiamo pensare a migliorarci, dobbiamo pensare a lavorare anche perché adesso arrivano partite come a Milano con l’Inter, il Monza in casa e a Torino con la Juventus. Questa vittoria è importante, festeggiamo e gli lascio, perché rigiochiamo lunedì prossimo. Però dobbiamo ...